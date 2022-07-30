Российского паспорта, в конце-концов, у звезды нет

Советская и украинская исполнительница София Ротару не заслуживает той волны негатива, которая хлынула на нее после демонстрации украинского флага перед российской публикой в социальных сетях. Такого мнения придерживается известный продюсер Леонид Дзюник.

В интервью продюсер заявил, что у каждого исполнителя имеется право на выражение собственной точки зрения вне зависимости от того, разделяет ее та или иная аудитория или нет. К тому же, двойного гражданства у Софии Михайловны не имеется – та в полном праве поздравить соотечественников с днем государственности, считает Дзюник.

"Ведь она, в конце-концов, не поливает грязью РФ, в отличие от того же Данилко. Хоть и живет в Штатах, имеет украинское гражданство", – высказался Леонид.

Скандал начался после семейного фото, где Ротару стоит с родными, держа в руке украинский флаг. Рядом стоит и сын артистки Руслан Евдокименко – тот самый, которого пограничная служба Незалежной схватила вместе с сыном в составе группы, пытавшейся бежать в соседнюю Молдавию.

Кстати, внук певицы вскоре объявился в Европе – выложил фотографию в центре Парижа в социальных сетях.