Открывают рот под музыку: Фомин рассказал про неумеющих петь "вживую" звезд

В январе 2024-го у Митя Фомина два важных в жизни события - ему исполнится 50 лет и по этому случаю он даст большой сольный концерт в Москве. На бранче "Русского радио" к церемонии вручения премий "Золотой граммофон" певец дал эксклюзивное интервью "Утро.ру"

"На новый год я поеду в Дубай, где у меня запланирован концерт, после чего вернусь в столицу, отмечу новоселье и буду готовиться к собственному сольнику 27 января", – сообщил артист.

По самым скромным подсчетам, концерт в Москве обойдется Фомину в 5 миллионов рублей. И это без надежды отбить эти деньги на билетах. "Хотя потом я планирую поехать в тур по стране, и, может, тогда смогу что-то заработать", – пояснил популярный певец.

По словам Мити, многие его коллеги в последнее время "очень сильно" подняли свои гонорары.

"Ну и мы подняли, – признается Митя. – Мы не отстаем, поскольку не хуже остальных (улыбается). Я все равно не очень много стою, и соотношение "цена-качество" кажется идеальным. Ведь я, в отличие от многих коллег, работаю только "вживую".

Фомин отдельно заострил на этом внимание и рассказал про выступающих под фанеру звезд, которые просто открывают рот под музыку. "Не все артисты умеют петь "вживую", это очень сложно, – уверяет Митя. – И не все зрители хотят слышать артиста так, как он звучит на самом деле. Плюс технически иногда площадки даже в крупных городах не предполагают быстрой подстройки под каждого исполнителя. А если идет телевизионная или радийная запись, то всем и вовсе рекомендуется петь под "плюсовую" фонограмму", чтобы у зрителей было идеальное восприятие".

"Я нередко пел под фонограмму, – признавался "Утро.ру" Иосиф Кобзон перед смертью – Но только когда этого требуют технические условия выступления. Например, фонограмма нужна при записи на телевидении, почти всегда необходима при выступлении на сцене Кремлевского дворца. Но тут важно понять одну вещь. Когда артист записывает песню, он находится в определенном физическом и моральном состоянии. Повторить это состояние невозможно.. Мастер пения под фонограмму – Соня Ротару. Она гениально попадает в записанную ранее песню – будет стоять рядом с вами, но никогда не узнаете, что она поет под "плюс".