Фомин сделал заявление о новом спутнике жизни овдовевшей Дианы Гурцкой

Фомин сделал заявление о новом спутнике жизни овдовевшей Дианы Гурцкой
Диана Гурцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В судьбе певицы произошла страшная трагедия

На престижном московском Троекуровском кладбище прошла траурная церемония прощания с мужем знаменитой артистки Дианы Гурцкой. Замминистра образования нашей страны Петр Кучеренко скоропостижно скончался в возрасте 46 лет. Певец Митя Фомин сообщил, что очень соболезнует знаменитости, которой пришлось столкнуться с таким страшным горем.

Артист поделился своими чувствами с журналистами во время общения в закулисье музыкальной премии канала RU.TV. Фомин подчеркнул, что смерть выдающегося политика стала огромной трагедией для близких Дианы и ее друзей.

"Очень жаль, что так случилось, это страшная трагедия", – подчеркнул певец.

Фомин пообещал лично связаться с артисткой и постараться поддержать ее в такой сложной ситуации. Митя добавил, что пока не сделал этого, так как сейчас у Дианы и так много забот и ей явно не до общения с коллегами по сцене.

"Я очень сочувствую ей, сыну, всей семье. Ведь так рано уходить из жизни – очень неправильно, несправедливо", – сказал певец.

Фомин также высказался о перспективах Гурцкой найти нового возлюбленного. Об этом пишет женский журнал kleo.ru.

"Конечно, Диане сложно будет найти спутника жизни. Но жизнь не стоит на месте", – подчеркнул артист.

Фомин пожелал Гурцкой справиться с трагедией и найти в себе силы устроить свою личную жизнь: "хотя бы ради сына".

Источник: Kleo.ru ✓ Надежный источник
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