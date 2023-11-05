Отель Ротару в центре Ялты могут национализировать: певица в панике

Певица спешит избавиться от недвижимости за деньги, пока ее не национализировали

Вилле "София" может грозить то же самое, что произошло с квартирой украинского президента Владимира Зеленского: здание могут национализировать и продать на торгах. Хозяйка недвижимости София Ротару знает о происходящем и пытается продать гостиницу ранше, чем ее отнимут бесплатно.

Небольшой, но уютный клубный отель на набережной приморского города не работает уже четыре года. Официальная причина – закрыт на реновацию, но на самом деле у здания масса проблем с документацией. Ведь по бумагам это просто пятиэтажный сарай с цоколем. Все это время он продавался за безумную цену в 25 миллионов евро.







Похоже, владелица продавала отель только для вида, учитывая неадекватную цену и отсутствие информации о торгах. "Вилла" переписана на сына певицы и оценена втрое выше настоящей рыночной стоимости – в 2,5 миллиарда рублей. За это время находились потенциальные покупатели, но максимальная сумма, которую они предлагали – 890 миллионов рублей. Сейчас интересантам звонят риэлторы Софии Ротару с предложением возобновить переговоры и поторговаться.

Ранее мы писали, что внучка Ротару терпит неудачи в Соединенных штатах.

