В гуляющей в итальянском парке бабушке узнали 76-летнюю Ротару без косметики

В гуляющей в итальянском парке бабушке узнали 76-летнюю Ротару без косметики
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Где сейчас живет эстрадная "хуторянка"

50 лет назад София Ротару дебютировала в телефестивале "Песня года". Она исполнила там порядка 90 хитов – больше любого другого артиста. Но в этом году, как и в прошлом, "хуторянки" в Москве на съемке в декабре не будет. Всему виной – политическая ситуация.

В начале лета 2023 года СМИ трубили, что-де у артистки проблемы со здоровьем из-за чего она вынуждена была обратиться в одну из клиник Германии. Но потом выяснилось, что звезда была там лишь для общего обследования и профилактики. 

Точно неизвестно, где исполнительница сегодня. Одни источники утверждают, что она перебралась в США поближе к любимой внучке Соне. Другие уверены, что Софья Михайловна проживает вместе с близкими в деревне Маршинцы Черновицкой области, где и родилась. Хотя соседи по ее итальянской вилле заявили, что, мол, певица сейчас там. Говорят, что Народная артистка обожает без косметики гулять по парку – местные ее принимают за обычную ухоженную итальянскую бабушку и не узнают.

Напомним, в начале весны 2022 года сын и внук Софьи Михайловны пытались нелегально сбежать из Украины в Молдавию на лодке, но были остановлены специальными службами. Потом внук Анатолий под предлогом того, что ему нужна операция, все-таки смог проникнуть в Европу. Там он стал диджеем и выступает в клубах под псевдонимом SHMN.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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