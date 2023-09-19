Ротару закатила истерику в летящем из Киева самолете

Ротару закатила истерику в летящем из Киева самолете
София Ротару. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка потеряла самообладание

Знаменитая певица София Ротару отличается сдержанностью, за многие десятилетия творческой жизни звезда редко попадала в скандальные ситуации и всегда старается держать марку. Однако ничто человеческое звездам не чуждо. Одна распространенная фобия сыграла злую шутку с Ротару.

О неприятном инциденте рассказал известный российский певец Аркадий Укупник. На его глазах "Хуторянка" закатила истерику в самолете. Музыкант до сих пор помнит ужас, который полностью захватил его спутницу.

Оказалось, что Ротару очень боится летать на самолетах и по возможности предпочитает этому виду транспорта более надежные, с ее точки зрения, поезда. Разумеется, большие расстояния все равно приходится преодолевать на воздушном транспорте. Неприятный инцидент случился, когда певица полетела на самолете из Киева в Москву.

Во время полета произошла непредвиденная ситуация, и пилоты решили отправить самолет на второй круг. Это привело Софию в ужас. У нее началась форменная истерика, которую заметили все пассажиры. К счастью, на помощь звезде пришел сидящий неподалеку раввин. Он нашел слова, которые помогли успокоить певицу.

К слову, ранее нашлось объяснение странному поведению Ротару на фоне последних событий, развернувшихся на международной арене.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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