Ротару закатила истерику в летящем из Киева самолете

Артистка потеряла самообладание

Знаменитая певица София Ротару отличается сдержанностью, за многие десятилетия творческой жизни звезда редко попадала в скандальные ситуации и всегда старается держать марку. Однако ничто человеческое звездам не чуждо. Одна распространенная фобия сыграла злую шутку с Ротару.



О неприятном инциденте рассказал известный российский певец Аркадий Укупник. На его глазах "Хуторянка" закатила истерику в самолете. Музыкант до сих пор помнит ужас, который полностью захватил его спутницу.



Оказалось, что Ротару очень боится летать на самолетах и по возможности предпочитает этому виду транспорта более надежные, с ее точки зрения, поезда. Разумеется, большие расстояния все равно приходится преодолевать на воздушном транспорте. Неприятный инцидент случился, когда певица полетела на самолете из Киева в Москву.



Во время полета произошла непредвиденная ситуация, и пилоты решили отправить самолет на второй круг. Это привело Софию в ужас. У нее началась форменная истерика, которую заметили все пассажиры. К счастью, на помощь звезде пришел сидящий неподалеку раввин. Он нашел слова, которые помогли успокоить певицу.



К слову, ранее нашлось объяснение странному поведению Ротару на фоне последних событий, развернувшихся на международной арене.

