Спустя сутки: SHAMAN со скандалом лишили воинского звания

Артиста назвали ненастоящим казаком

Ярослав Дронов, или SHAMAN, к своему дню рождения получил необычный подарок – он стал есаулом в Всевеликом войске Донском. Об этом сообщили СМИ, опубликовав фотоподтверждение с изображением документа. Артист на новость никак не реагировал, но и без этого разгорелся грандиозный скандал.

Оказалось, что спустя сутки SHAMAN лишили воинского звания. Казакам не понравилось, что чин музыканту присвоили просто так, сделав из него торжественный презент. В итоге терпеть этого не стали, попросив свое начальство объясниться – тут и выяснилось, что никто есаулом артиста не назначал.

Представители "Казачьей сотни", чья печать стоит на документе Дронова, утверждают, что в действительности не делали SHAMAN есаулом. Кто мог сотворить такое они совершенно не представляют.

"Казаки начали возмущаться, что какие-то клоуны удостоверения раздают", – указали в организации.

Предположительно, объясняют казаки, этот документ мог быть шуточным, поскольку у них совсем другой образец – и все остальные представители войска это прекрасно знают. В итоге получается, что Дронов в сложившейся ситуации ненастоящий казак.

Представитель "Казачьей сотни" отметила, что на Дону в шутку могут посвятить в казаки – это такой специальный обряд для туристов. И произошедшее могло быть чем-то похожим.