Россияне пришли в ярость после резких слов Успенской в адрес SHAMAN

Недовольные пользователи заявили, что слушатели сами разберутся, кого считать "народным"

После резкого высказывания Любови Успенской, заявившей, что SHAMAN еще не достоин звания легенды российской сцены, россияне начали реагировать в соцсетях на спорные слова артистки. Многие высказались нелестно в адрес "королевы шансона", заявив, что Любовь Залмановна якобы испытывает зависть к молодому артисту.

Основной аргумент критиков фразы Успенской в адрес Ярослава Дронова – сами россияне решают, кто для них народный артист и легенда. И сам народ, заявили недовольные россияне в комментариях, уже причисляет Шамана к таким легендам, как Юрий Шатунов и Владимир Высоцкий.

"Нам решать, народу, а не шитой-перешитой и поющей в трусах", "Как же ему завидуют. Поет и сочиняет, поет проникновенно. Они от злобы не знают как облить грязью", "Не тебе, Любасик, решать", – пишут россияне в социальных сетях.

Сама Любовь ранее заявила, что пока SHAMAN только начинает переживать расцвет своей карьеры на российской сцене – и через пару десятков лет, полагает королева шансона, можно будет говорить о его народности.