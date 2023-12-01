Пьяная Успенская рухнула на сцене после концерта

Пьяная Успенская рухнула на сцене после концерта
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка сама рассказала о своем позоре

Любовь Успенская остается невероятно востребованной артисткой в период новогодних корпоративов. Знаменитость регулярно дает закрытые концерты, но иногда жертвует своим здоровьем ради крупных заработков. А периодически может отметить торжество вместе с гостями мероприятия.

Так с ней произошло однажды в Новый год, когда в один день у Успенской было намечено сразу четыре выступления. К последнему в Барвихе она приехала уже в состоянии нестояния на ногах.

Организаторы, увидев артистку, взялись за голову – никто не понимал, как настолько пьяная звезда может петь. Но они все же решились вытащить ее к публике и не отменять концерт.

Певица рассказывает, что тогда она собралась и спела на максимум. Продюсеры события были в восторге от того, что знаменитость их не подвела. Но только сразу после этого Успенская рухнула на пол. 

"Это был тот Новый год, когда я позволила себе оторваться по полной. Вообще, я не пью", – отметила она.

Ранее Любовь Успенская заявила, что отказывается считать артиста SHAMAN легендой. По ее словам, чтобы получить такой статус, он должен продержаться на эстраде хотя бы 20 лет.

Источник: News.ru
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