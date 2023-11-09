"Жалкая": Успенскую публично приложили за развратные рассуждения о нижнем белье

"Жалкая": Успенскую публично приложили за развратные рассуждения о нижнем белье
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Василиса Володина заявила, что в таком возрасте певице не стоит затрагивать провокационные темы

Любовь Успенская отдыхает в Дубае. О том, как избежать излишнего внимания от поклонников, она написала на своей странице. Высказывание артистки резко оценила астролог Василиса Володина.

Некоторые звезды предпочитают внимание публики к себе всегда, не только на сцене или на экране. Поэтому даже в повседневной жизни они рады любому инфоповоду с собой в главной роли. Любовь Успенская напротив предпочитает проводить в отпуске время наедине с самой собой, избегая чужих людей. А для отвода глаз покупает дешевые купальники для пляжа, чтобы наряд не выдал в ней состоятельную эстрадную звезду. При этом она добавила, что в шкафу лежит сексуальное белье "для других целей".

Однако откровенность звезды оценили не все. Например, астролог Василиса Володина написала на своей странице, что в такие годы Успенской не помешала бы скромность. Также телеведущая отметила, что старой гвардии шоу-бизнеса сложнее поддерживать популярность.

"Эффективных способов не так чтобы много: или скандал, или смелые заявления, или вульгарность", – добавила астролог, отметив, что это скорее не о самих артистах, а об аудитории, для которой они работают.

Подобный шокирующий пост – не первый от Любови Успенской. Она уже позволяла себе рискованные высказывания и фотографии. То замечала, что отказалась от нижнего белья ради собственного комфорта, то выходила на сцену в мини-платьях или облегающих комбинезонах. А ведь артистка стоит на пороге 70-летнего юбилея.

Сама певица на высказывания Володиной не отреагировала, а вот поклонникам показался в словах астролога намек на разбирательства Успенской с хирургом Тимуром Хайдаровым, некачественно сделавшим пластику артистке. Однако последние фото, по мнению фанатов, говорят о том, что их кумир выглядит прекрасно. Для сохранения здоровья и фигуры звезда использует систему дробного питания, не пренебрегает спортом и массажем.

Напомним, недавно поклонники пришли в ярость от откровенного фото Успенской в нижнем белье.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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