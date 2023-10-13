Чехова показала роскошную грудь и тонкую талию: фото в купальнике взорвало Сеть

Чехова показала роскошную грудь и тонкую талию: фото в купальнике взорвало Сеть
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com/
Звезда выложила пикантный кадр, вызвав шквал комментариев от поклонников

Анфиса Чехова в очередной раз решила похвастать сексуальной фигурой и выложила пляжные фотографии. Многих снимки восхитили, но некоторые пользователи интернета не купились на красивые кадры и уличили звезду в обмане.

Знаменитая телеведущая в разное время вела массу проектов, в том числе передачу "для взрослых". Неудивительно, что число ее подписчиков давно перевалило за миллион, и они постоянно отслеживают события жизни кумира. Анфиса тщательно следит за фигурой и обычно выглядит стройной и подтянутой. Но как и многие женщины, не раз использовала фотошоп, чтобы сделать свою фигуру на снимках вовсе идеальной.

В этот раз 45-летняя телезвезда блеснула фотографиями с острова Крит, где она отдыхала на пляже. Поклонникам предъявили кадры, где звезда красуется в стильном купальнике с "космической" вышивкой. Высокая посадка должна была скрывать сексуальный животик и подчеркивать подтянутую фигуру. Чехова, скрестив ножки, демонстрировала фигуру "песочные часы" с тонкой талией, крепкими бедрами и сочным бюстом.

Социальные сети

Реакция поклонников оказалась неоднозначна. Одни наперебой засыпали телеведущую комплиментами и похвалами, другие скептически заявляли, что коррекция неудачно и следы фотошопа отчетливо видны.

Ранее Анфиса Чехова выложила фотографию в крошечном топе, приведя мужчин в экстаз "ложбинкой греха".

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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