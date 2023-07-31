"Как животное": Повереннова раскрыла необычный секрет идеальной фигуры

"Как животное": Повереннова раскрыла необычный секрет идеальной фигуры
Дарья Повереннова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса рассказала, как ей удается оставаться в форме

Совсем недавно Дарья Повереннова отметила 51-й день рождения. Однако поверить в это, глядя на внешний вид актрисы, очень сложно. Сегодня знаменитость выглядит так же привлекательно, как и во съемок "День рождения Буржуя", благодаря которому ее полюбили многие зрители. А ведь с момента выхода последней серии прошло уже более 20 лет...

Со стороны может показаться, что своей стройной фигурой Повереннова обязана лишь генетике. Но, как оказалось, у звезды есть довольно необычный секрет идеальной фигуры. В новом интервью актриса рассказала, что она ест только тогда, когда ей хочется, и столько, сколько требуется ее организму.

Дарья Повереннова уверена, что современному жителю города не требуется много еды. Ведь в большинстве случаев, как отметила артистка, человек даже не успевает потратить все потребляемые за день калории. Поэтому звезда предпочитает питаться интуитивно и ориентироваться только на свои потребности

"Я ем как животное. Я хочу – ем, хочу – не ем. Мне кажется, это правильно", – раскрыла свой секрет Повереннова.

По словам актрисы, слишком сильных ограничений в ее питании нет. Однако от кофе Дарья Повереннова, по ее словам, отказалась. Как утверждает артистка, это благотворно сказалось на состоянии ее кожи. Теперь по утрам звезда предпочитает пить горячую воду с лимоном и имбирем.

Ранее "Утро.ру" писало, что Дарья Повереннова засветила пышное декольте. Актриса опубликовала на своей странице в соцсетях фотографию без нижнего белья, прикрыв все пиджаком.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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