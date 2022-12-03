Повереннова засветила пышное декольте без белья - фото

Артистка похвасталась прекрасной фигурой в 50 лет

Известная актриса Дарья Повереннова, которая прославилась после успеха сериала "День рождения Буржуя", сумела остаться в прекрасной форме, несмотря на годы. В июне ей исполнилось 50 лет, хотя многие по внешнему виду вряд ли ей столько дадут.

В Сети народ удивляет, как звезда смогла сохраниться так хорошо. Недавно она опубликовала на своей странице в соцсетях фотографию без нижнего белья, прикрыв все пиджаком. При этом ее бюст выглядел довольно упругим и пышным – некоторые даже пошутили, что артистка смогла победить природную гравитацию.

Другие, прочем, не верят, что Повереннова выглядит настолько хорошо. Они подозревают, что всему виной большое количество обработки на снимках.

"Общалась с ней вживую, правда лет 8 назад. Она выглядит шикарно! И оооочень за собой следит. Так что не удивляюсь ее форме!", "Наклейки на грудь есть специальные для таких фотосессий. Типа скотча", "Высохла вся мумия, страшнее атомной войны", "Кисти рук забыли подправить.... на них реальный возраст", – пишет народ под фото.

Ранее знаменитость показывала, как выглядит ее фигура без обработки в купальнике.