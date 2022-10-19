Повереннова показала фигуру в бикини в свои 50 лет: "Тело шикарное"

Повереннова показала фигуру в бикини в свои 50 лет: "Тело шикарное"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ остался в восторге от внешнего вида звезды

Актриса Дарья Повереннова старается следить за своей внешностью – все же для ее ремесла это имеет важное значение. В свои 50 лет звезда может похвастаться ухоженным лицом и подтянутым телом, которое не стыдно показать в бикини на пляже.

В своих соцсетях она опубликовала фото с летнего отдыха – звезда решила отправиться на российские курорты. Для отпуска она выбрала Сочи. Сейчас, когда в Москве начались холода, Повереннова решила вспомнить летнее время, когда можно было нежиться на солнце. 

Артистка показала свою фигуру в черном бикини после купания. Знаменитость встала на пляже, подперев руками бока, демонстрируя подтянутый для своего возраста живот, тонкие ноги и зону предплечья. 

"А еще мне удалось искупаться в этом году в море. <...> Один день, но какой!", – написала она. 

Фото: соцсети

В комментариях люди стали делать комплименты ее фигуре. 

"Тело шикарное", "Дашенька, годы – это не про тебя. Очень изящная и привлекательная", – написали люди.

Однако были и те, кто считает, что звезда слишком худая, посоветовав ей срочно набрать вес. 

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