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Актриса Дарья Повереннова старается следить за своей внешностью – все же для ее ремесла это имеет важное значение. В свои 50 лет звезда может похвастаться ухоженным лицом и подтянутым телом, которое не стыдно показать в бикини на пляже.
В своих соцсетях она опубликовала фото с летнего отдыха – звезда решила отправиться на российские курорты. Для отпуска она выбрала Сочи. Сейчас, когда в Москве начались холода, Повереннова решила вспомнить летнее время, когда можно было нежиться на солнце.
Артистка показала свою фигуру в черном бикини после купания. Знаменитость встала на пляже, подперев руками бока, демонстрируя подтянутый для своего возраста живот, тонкие ноги и зону предплечья.
"А еще мне удалось искупаться в этом году в море. <...> Один день, но какой!", – написала она.
В комментариях люди стали делать комплименты ее фигуре.
"Тело шикарное", "Дашенька, годы – это не про тебя. Очень изящная и привлекательная", – написали люди.
Однако были и те, кто считает, что звезда слишком худая, посоветовав ей срочно набрать вес.
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