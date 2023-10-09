Агата Муцениеце показала сочную фигуру в белоснежном белье

Красотка с каждым днем хорошеет

Как показывает практика, многих женщин развод только красит. После того, как знаменитая российская актриса Агата Муцениеце завершила свою любовную историю с коллегой по актерскому цеху Павлом Прилучным, ее жизнь кардинально изменилась. Красотка вовсе не чувствует себя разведенкой с двумя детьми, а наоборот только похорошела после разрыва. Агата продемонстрировала роскошную фигуру в белоснежном белье.



Знаменитость после болезненного расставания решила найти утешение в спорте. Агата много времени проводит в тренажерных залах, регулярно бегает и правильно питается. Теперь артистка выглядит значительно аппетитнее многих молодых прелестниц.



Агата держит многочисленных поклонников в курсе своей жизни и часто делится с ними яркими кадрами. Свежая фотография красотки в белоснежном нижнем белье произвела фурор в социальных сетях.



Тонкая талия, прокаченный живот и стройные ноги заставили представительниц прекрасного пола обзавидоваться, а мужчин привели в неописуемый восторг. Красотка не зря огромное количество времени проводит в спортивных залах. Ее сочные формы оценили по достоинству.





К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенные кадры с Любовью Толкалиной. Актриса не стесняется сниматься полностью обнаженной.

