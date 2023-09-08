"Это уже перебор": затравленную Шпицу довели замечаниями о фигуре

"Это уже перебор": затравленную Шпицу довели замечаниями о фигуре
Екатерина Шпица. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Актрисе досаждают на улице малознакомые люди, спешащие высказать свое мнение о теле красотки

Актриса Катерина Шпица поведала о крайне неловких моментах, с которыми сталкивалась, выслушивая нелестные комментарии о своей фигуре от незнакомых мужчин. Отличная форма, которую поддерживает звезда, не слишком впечатлила прохожих и таксистов, решивших выразить той собственное мнение по поводу идеальных женских параметров.

Стоя у терминала в ожидании ненаглядного, к Шпице подошел неизвестный мужчина, передавший "привет от пермяков" (сама Катя родом из Перми). А затем заявил, что Катерина, по его мнению, уж слишком похудела. На замечание о границах допустимого пермский светский критик лишь заявил, что раньше ему фигура Шпицы "больше нравилась.

"Я опешила второй раз. Говорю: "Ну это уже перебор. Хорошего вам вечера и до свидания"", – рассказала Катерина. 

Похожая беседа произошла в такси – водитель сообщил актрисе, что той больше не надо худеть. Катя, если и обиделась, то предпочла дать максимально дружелюбный ответ, на который в тот момент только была способна: заявила, что у каждой худобы есть своя причина. В конце поездки мужчина пообещал, что больше никому не станет делать столь сомнительных комплиментов. Все-таки лучше не мудрствовать и сказать женщине, что она просто красива – или просто промолчать.

А ранее актриса Любовь Толкалина дала ответ хейтерам на критику ее фото с обнаженной фигурой.

Источник: Соцсети
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