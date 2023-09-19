Один кефир и боязнь еды: как Бьянке вернуть былую фигуру

Когда-то звезда выглядела, как куколка

Знаменитая российская певица Бьянка в какой-то момент резко пропала из информационного пространства. Позже оказалось, что у артистки серьезные проблемы со здоровьем, которые привели к стремительному набору веса. Что произошло со звездой, и какие у нее есть перспективы, рассказала опытный диетолог Елена Соломатина.



Несчастная певица страдает от пищевой аллергии, у нее плохо работает желудок, кроме того, есть серьезные проблемы со спиной. Гормональная терапия, которую назначили знаменитости, также определенным образом сказывается на ее здоровье. Сможет ли певица вернуть прежние роскошные формы, зависит от того, насколько запущена ситуация, подчеркнула Соломатина.



В какой-то момент Бьянка стала питаться исключительно кефиром и очень боялась есть. Проблемы с желудком превратили трапезы в испытания. Ради подтянутой фигуры Бьянка два раза в день занималась спортом, чем истощила организм.



В беседе с "Пятым каналом" диетолог подчеркнула, что такие самодеятельные диеты могут привести к катастрофе. Когда человек начинает питаться в обычном режиме, организм пытается запастись жиром, чтобы в следующий раз иметь запас прочности. Эксперт подчеркнула, что коррекцию веса необходимо проводить под строгим вниманием специалистов, тогда есть шанс снова обрести идеальные формы.