Артистка пожаловалась на неприятности на отдыхе

Знаменитая российская певица Бьянка в свое время пользовалась огромной популярностью у слушателей. Девушка считается одной из первых R&B исполнительниц в нашей стране. В последнее время Бьянка все реже мелькает в информационном пространстве, однако артистка не прекращает привлекать к себе внимание весьма откровенным контентом.



На этот раз девушка записала видеоролик из отпуска. Судя по всему, артистка проводит время где-то в тропическом раю. Единственное, что расстраивает знаменитость – это большая скученность отдыхающих и огромное количество семей с детками, которые ведут себя излишне шумно.

Своими переживаниями по этому поводу Бьянка решила поделиться с многотысячной армией фанатов. Стоит отметить, что певица явно продумала ракурс, с которого будет вещать на публику. Девушка направила камеру на свое лицо сверху, на нижнем плане виднеется роскошный бюст исполнительницы, прикрытый лишь крошечным розовым купальником.

Во время записи видеообращения звезда несколько раз меняла позу и в один из моментов сняла свои широко расставленные ноги. Разумеется, такой контент пришелся по вкусу поклонникам артистки, которые мало внимания обратили на содержание речи Бьянки, зато восхитились ее внешними данными.