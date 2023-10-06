"Лохушка!": Успенская врезала нахальной Наргиз

"Лохушка!": Успенская врезала нахальной Наргиз
Наргиз. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com/
Королеву шансона возмутило поведение бывшей коллеги и подопечной

Любовь Успенская пожалела о совместной работе со скандально известной певицей Наргиз Закировой. Расторгнув контракт с Максимом Фадеевым, узбекская артистка пыталась поработать с другим продюсером, Виктором Дробышем, а потом с "королевой шансона".

Любовь Успенская решила поддержать коллегу в трудные для нее времена, она и Наргиз записали вместе дуэт. А позже Успенская поработала "продюсером без документов", помогая подопечной в продвижении ее творчества. Тогда ей казалось, что она делает доброе дело.

Но после февральских событий мнение о Закировой Успенская в корне поменяла. Ей не понравилась реакция Наргиз на чудовищное преступление – убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Закирова тогда назвала отца девушки "редкостной мразью", и это возмутило Успенскую.

Позже "королева шансона" резко прокомментировала решение российских властей, запретивших узбекской певице въезд в нашу страну, и назвала его правильным.

"Ну лохушка! Для меня она лохушка!", – врезала Успенская нахальной Наргиз.

 

 

После разрыва отношений с подопечной продюсер Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни, но Закирова запрет проигнорировала и продолжает петь былые хиты в узбекских ресторанах.

Так же равнодушно и Фадеев отреагировал на возмущения Закировой, которая продолжает попытки добиться бойкота российских коллег и их выступлений в Узбекистане. Пока что ей удалось сорвать гастроли Ирины Дубцовой, а вот Фадеев спокойно прилетел в страну для съемок клипа, наплевав на истерики певицы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Sabah: Путин сорвал попытку США по окружению России

На Западе считают, что "борьба проиграна"

"Между нами прервана связь": Пригожин признался в любви к Украине

Супруг Валерии высказался о текущей ситуации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей