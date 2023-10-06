"Лохушка!": Успенская врезала нахальной Наргиз

Королеву шансона возмутило поведение бывшей коллеги и подопечной

Любовь Успенская пожалела о совместной работе со скандально известной певицей Наргиз Закировой. Расторгнув контракт с Максимом Фадеевым, узбекская артистка пыталась поработать с другим продюсером, Виктором Дробышем, а потом с "королевой шансона".

Любовь Успенская решила поддержать коллегу в трудные для нее времена, она и Наргиз записали вместе дуэт. А позже Успенская поработала "продюсером без документов", помогая подопечной в продвижении ее творчества. Тогда ей казалось, что она делает доброе дело.

Но после февральских событий мнение о Закировой Успенская в корне поменяла. Ей не понравилась реакция Наргиз на чудовищное преступление – убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Закирова тогда назвала отца девушки "редкостной мразью", и это возмутило Успенскую.

Позже "королева шансона" резко прокомментировала решение российских властей, запретивших узбекской певице въезд в нашу страну, и назвала его правильным.

"Ну лохушка! Для меня она лохушка!", – врезала Успенская нахальной Наргиз.

После разрыва отношений с подопечной продюсер Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни, но Закирова запрет проигнорировала и продолжает петь былые хиты в узбекских ресторанах.

Так же равнодушно и Фадеев отреагировал на возмущения Закировой, которая продолжает попытки добиться бойкота российских коллег и их выступлений в Узбекистане. Пока что ей удалось сорвать гастроли Ирины Дубцовой, а вот Фадеев спокойно прилетел в страну для съемок клипа, наплевав на истерики певицы.

