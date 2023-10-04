Что происходит со здоровьем Гарика Сукачева: гастроли снова перенесли

Что происходит со здоровьем Гарика Сукачева: гастроли снова перенесли
Гарик Сукачев. Anton Belitsky/Global Look Press https://globallookpress.com/
В очередной раз отменили концертный тур музыканта по России

На официальной странице певца в социальной сети Вконтакте сообщили, что запланированные выступления в Ижевске, Самаре, Ульяновске и Казани переносятся на апрель 2024 года и билеты, купленные на них, действительны будут и в апреле.

В последние дни июля текущего года Гарика Сукачева госпитализировали, из-за чего пришлось отменить концерт в карельской Рускеала. Бестактные предположения некоторых околомузыкальных журналистов, написавших, что причины его попадания на больничную койку кроются в чрезмерном употреблении алкоголя, музыкант раскритиковал с насмешливым юмором.

"Я б с удовольствием выпил по рюмке с друзьями, но как-то не получается. То времени нет, то здоровье не позволяет", – ответил тогда музыкант.

На самом деле к госпитализации привело переутомление музыканта, плотный гастрольный график которого может вымотать и куда более молодого мужчину, нежели 64-летний Гарик. Кроме активной гастрольной деятельности, Сукачев не первый год занимается режиссерским делом. Например, сейчас он ставит спектакль "Сашашишин" в театре "Современник". Премьера предположительно состоится в ноябре.

Едва придя в себя после госпитализации, Гарик Сукачев вышел на связь прямо из палаты. Опутанный проводами и обклеенный датчиками музыкант производил нерадостное впечатление, но старался держаться и благодарил поклонников его таланта за беспокойство и понимание. После отчета о своем состоянии Сукачев пообещал как можно скорее вернуться к своей деятельности.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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