"Никогда не буду заниматься музыкой": Алсу высказалась о завершении гастролей

"Никогда не буду заниматься музыкой": Алсу высказалась о завершении гастролей
Алсу. Фото: Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
Певица расставила все приоритеты

Алсу засияла на экране ТВ в конце 1990-х годов. В пятнадцать лет на нее обрушилась бешеная популярность после выхода песни "Зимний сон". В скором времени, однако, дива решила исчезнуть с радаров.

Правда же такова, что Алсу сделала выбор в пользу семьи, а не карьеры. А ведь ходили злые сплетни: якобы супруг-ревнивец запрещает той выступать на сцене. Однако сама красотка опровергает такие домыслы – сама сознательно приняла решение в пользу родных, потому что считает семью самым ценным в жизни.

Даже после взросления детей Абрамова не стала возвращаться к творчеству. Впрочем, иногда, раз в пару лет, выступает с крупными сольниками перед поклонниками. Однако семья у певицы остается главным делом в жизни. 

"Моя семья в приоритете, никогда не буду заниматься музыкой в ущерб им", – поделилась Алсу.

Такие мысли артистку преследовали еще с юных лет. К двадцати годам была твердо уверена: если повстречает того самого, то перестанет быть певицей и будет лучшей матерью и женой.

При этом исполнительница продолжала заниматься песнями и принимать участие в съемках – хотя это отошло на второй план. 

А не так давно публику взбудоражило внезапное появление Алсу на публике без обручального кольца – естественно, многие стали поговаривать о некоем разладе в семье. Впрочем, другие коллеги по цеху дают явно противоположные по смыслу намеки – Ольга Бузова ранее выложила фото с Александром Овечкиным, которого целует в щеку, пишет RT.

Источник: Bonjour ✓ Надежный источник
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