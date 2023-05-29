Подозревают страшное: певицу Славу срочно госпитализировали

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Исполнительница Слава тяжело заболела – ее в срочном порядке увезли в больницу. Известно, что заболевание подхватили все члены семьи артистки, включая грудного малыша.
43-летняя певица оказалась в больнице 29 мая. Медики не исключают, что у Славы начался воспалительный процесс в легких. Симптоматика соответствующая: мучительный кашель, рвотные позывы, высокая температура тела.
Что именно со звездой – неизвестно. Концертный директор певицы сообщил, что воспаление легких в настоящий момент не получило подтверждения.
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