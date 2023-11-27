Визит артистки обернулся скандалом

Кристина Орбакайте значительную часть времени проводит в США. Там у нее находится почти вся семья: муж, дочка Клавдия и сын Никита. Поговаривают, что там может быть и Дени Байсаров, но подтверждения информации нет. При этом зарабатывать артистка предпочитает на родине.

Недавно стало известно, что Орбакайте возвращается на Первый канал. Она сыграет в сериале "Тест на беременность". Об этом знаменитость сама объявила своим поклонникам в соцсетях. Тем не менее, выяснилось, что на одних сериалах дочь Пугачевой не остановилась – она готовится принять участие в большом новогоднем концерте, а компанию ей составят патриоты российской эстрады SHAMAN и Газманов.

Сообщается, что 17 декабря Кристина Орбакайте споет на "Главном новогоднем концерте" в МТС Live Холле. При этом последние полгода в России она не живет – знаменитость замечают то в ОАЭ, то в Италии, то в США.

Как только об этом стало известно общественности, россияне погнали прочь вернувшуюся назад Орбакайте. Свои замечания они оставили в социальных сетях.

"Эти чирьи так просто не выдавишь, тут придется повозиться", "Она нам не нужна", "В Израиле пусть на НГ выступает", "Орбакайтиха, пошла вон из России! Живи счастливо там где живешь и, пожалуйста, не напоминай о себе в России", – пишут недовольные люди.

Сама артистка на критику никак не реагирует и старается лишний раз не комментировать скандалы вокруг своей семьи.