Приняли в войска: не служивший в армии SHAMAN получил звание

Певца назначили казаком

Известный артист SHAMAN, или Ярослав Дронов, к своим 32 годам подошел без воинского звания. В армии, как известно, артист не служил – почти всю жизнь он посвятил творчеству и обучению музыкальному ремеслу. Но недавно его все же приняли в войска.

SHAMAN включили в состав Всевеликого войска Донского и присвоили казачий чин Есаула. Военныое звание артист получил 22 ноября – в день своего рождения. Его атаманом будет С. А. Баландин.

В казачьей культуре Есаул приравнивается к старшему офицеру или майору. Также он может являться подручником военачальника.

Сам SHAMAN пока никак не отреагировал на присуждение почетного звания.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, по какой причине Ярослав Дронов не служил в армии.