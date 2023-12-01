Приняли в войска: не служивший в армии SHAMAN получил звание

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Известный артист SHAMAN, или Ярослав Дронов, к своим 32 годам подошел без воинского звания. В армии, как известно, артист не служил – почти всю жизнь он посвятил творчеству и обучению музыкальному ремеслу. Но недавно его все же приняли в войска.
SHAMAN включили в состав Всевеликого войска Донского и присвоили казачий чин Есаула. Военныое звание артист получил 22 ноября – в день своего рождения. Его атаманом будет С. А. Баландин.
В казачьей культуре Есаул приравнивается к старшему офицеру или майору. Также он может являться подручником военачальника.
Сам SHAMAN пока никак не отреагировал на присуждение почетного звания.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, по какой причине Ярослав Дронов не служил в армии.
Произошел несчастный случай
Исполнительница заявила, что до такого уровня молодому певцу нужны десятилетия