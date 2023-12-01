Приняли в войска: не служивший в армии SHAMAN получил звание

Приняли в войска: не служивший в армии SHAMAN получил звание
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Певца назначили казаком

Известный артист SHAMAN, или Ярослав Дронов, к своим 32 годам подошел без воинского звания. В армии, как известно, артист не служил – почти всю жизнь он посвятил творчеству и обучению музыкальному ремеслу. Но недавно его все же приняли в войска.

SHAMAN включили в состав Всевеликого войска Донского и присвоили казачий чин Есаула. Военныое звание артист получил 22 ноября – в день своего рождения. Его атаманом будет С. А. Баландин.

В казачьей культуре Есаул приравнивается к старшему офицеру или майору. Также он может являться подручником военачальника. 

Сам SHAMAN пока никак не отреагировал на присуждение почетного звания.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, по какой причине Ярослав Дронов не служил в армии.

Источник: Пятый канал
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