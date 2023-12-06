Участие SHAMAN в "Ледниковом периоде": что известно

Участие SHAMAN в "Ледниковом периоде": что известно
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стоит ли ждать артиста в популярном проекте?

Ярослав Дронов (SHAMAN) сейчас находится на пике популярности. Его приглашают на главные сборные концерты страны, а также он будет гостем сразу нескольких новогодних передач. Помимо прочего, его выступления расписаны далеко вперед.

SHAMAN настолько востребован публикой, что его могут задействовать и в других популярных проектах на ТВ. Например, на "Ледниковом периоде". Тренер Татьяна Тарасова рассказала, что об этом известно и что она сама думает по этому поводу. 

По словам знаменитости, сперва нужно посмотреть, как Дронов держится на льду, а потом разобраться, способен ли он работать в паре с партнершей. 

Тарасова отметила, что шоу создали специально для тех, кто на коньках катается непрофессионально. Финальное решение о том, кто в итоге будет участником, принимает Илья Авербух.

"Если ему позвонит сам певец или его представители и скажут "мы хотим участвовать", то Ярослава обязательно просмотрят", – рассказала она.

Тренер подчеркнула, что ей было бы интересно посмотреть, как SHAMAN может проявить себя в "Ледниковом периоде". Но пока официального решения о его участии принято не было.

Ранее Дронов рассказал, с кем никогда не будет выходить на сцену.

Источник: Sport24
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