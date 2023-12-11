"Честно и правильно": Киркоров назвал главное занятие Пугачевой после возвращения

"Честно и правильно": Киркоров назвал главное занятие Пугачевой после возвращения
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Король российской эстрады предложил, чтобы этим занималась только Примадонна.

Звезда SHAMAN зажглась в 2013 году, когда он, будучи еще Ярославом Дроновым,  занял 3-е место в телешоу канала "Россия" "Фактор А" и получил приз – "Золотую звезду" Аллы Пугачевой. Она представляет собой золотой кулон 3,5 на 2 см, напоминающий букву "А", выполненный в форме звезды. Уникальный дизайн был разработан самой певицей.

Отец Ярослава Дронова позже сообщил "Утро.ру", что к тому заветному кулону полагалась и серьезная финансовая премия (от 10 до 50 тыс долларов из личных средств Пугачевой – Прим. ред.): "На эти деньги Ярослав проплатил учебу (окончил факультет эстрадно-джазового пения академии музыки имени Гнесиных – Прим. ред.). Без этой "Звезды Аллы" все могло бы быть иначе".

А что если теперь, когда Алла Пугачева уехала из России, подобную награду учредить ее бывшему мужу Филиппу Киркорову? Он ответил на этот вопрос корреспонденту "Утро.ру" после подведения голосования академиков и объявления списка финалистов (short list) Российской национальной музыкальной премии "Виктория".

"Золотая звезда Аллы" была очень красивой и объективной наградой, – уверен Киркоров. – Алла Борисовна всегда отмечала и замечала молодых талантливых артистов, будь то конкурс "Новая волна", фестиваль "Крым Мьзюзик Фест" (проходил в 2011 и 2012 годах – Прим. ред.) или эфир на ее радиостанции "Алла". И все артисты, которых она отмечала,  становились звездами. Даже тот же SHAMAN начинал на программе "Фактор А", которую я вел вместе с будущим президентом Украины Зеленским, а Пугачева была там председателем жюри. Ярослав Дронов тогда чуть-чуть не дотянул до финала, но Алла Борисовна его поощрила, и сегодня SHAMAN – один из популярнейших артистов страны. Это здорово, когда есть возможность помочь кому-то, протянуть руку".

При этом сам Филипп Бедросович делать нечто подобное не планирует. "После Аллы Борисовны это будет выглядеть так будто бы я – повторюшка-хрюшка, – заметил он. – У нас уже есть профессиональная объективная премия "Виктория", которую вручат в марте будущего года. А что касается "Золотой звезды"... Вернется Алла Борисовна и продолжит ее вручать. Пусть из артистов это делает только она. Это будет честно, это будет правильно".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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