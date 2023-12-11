"Это не пластика": Киркоров объяснил распухшую щеку ошибкой на старости лет

Который день всех терзает вопрос: что случилось с лицом Филиппа Киркорова. Круговая подтяжки? Откачка жира липолитикам? Певец развеял слухи.

В эксклюзивном интервью корреспонденту "Утро.ру" Филипп Киркоров впервые прокомментировал свое состояние и необычный вид.

"Никакой пластики, все свое, живое, натуральное, – заверил певец. – У человека банальный флюс, но какая-то дура написала, что пластика, вот и понеслось".

Киркоров призывает не верить сплетням и кривотолкам. "Я всегда сам скажу, когда у меня пластика, когда не пластика, – божится артист. – Мне скрывать от моих людей нечего. Было – было. Но тут просто решил на старости лет вырвать зуб мудрости. Черт подери! Хотел поглупеть чуть-чуть. И в итоге шеку разнесло. Уже третий день хожу с повязкой".

Но Киркоров не унывает. "Образок родился новый", – улыбается он. Накануне в Минске на "Песне года" он органично выглядел в балаклаве.

Как рассказал стоматолог, флюс – это периостит челюсти. Основные симптомы – опухание десны, сопровождающееся сильной болью. Вначале опухоль небольшая, но через пару дней распространяется на щеки и губы. В зависимости от локализации флюса, отек может переходить на подглазничную область или на подчелюстную.