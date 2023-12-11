Была симпатия: фаворит Пугачевой рассказал о давних чувствах Пугачевой к SHAMAN

Была симпатия: фаворит Пугачевой рассказал о давних чувствах Пугачевой к SHAMAN
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ревнивая Примадонна решила сделать выбор в польщу блондина

Не так давно Примадонна вспомнила в социальных сетях о собственных словах, якобы однажды сказанных Ярославу Дронову:  (SHAMAN): "Вы еще услышите обо мне! Хотите или нет, но я до сих пор в ваших сердцах!". Та самая встреча будущей звезды с Аллой Борисовной произошла десять лет назад на конкурсе "Фактор-А". Примадонна, правда, выгнала Ярослава из шоу, заявив, что "очень рада".

А вот фаворит Аллы Борисовны, композитор и исполнитель Сергей Савин рассказал, что в те годы его отношения с тогдашней королевой отечественной эстрады уже трещали по швам. Примадонна была вне себя от ревности. Все дело в том, что Савин крутил отношения с популярным клипмейкером Ириной Мироновой, приглашенной самой Аллой. А в самого Савина Пугачева вложила якобы 10 млн долларов.

И вот после нанесенной фаворитом обиды Алла, уверяет певец, решила переключиться на SHAMANа. Речь, конечно, не шла о высоких чувствах. Однако состоявшаяся певица испытывала к Дронову симпатию. Правда, для Пугачевой были предпочтительны молодые брюнеты. А вот SHAMAN был, увы, блондином.

Кстати, Савин не одобряет релокацию исполнительницы. Когда Родина в беде, нужно, стиснув зубы, терпеть и ждать. А вот у Аллы Борисовны, полагает ее экс-фаворит, имеются иные принципы.

А не так давно "Утро" рассказывало, как SHAMAN перепела на сцене простая россиянка из Екатеринбурга – она разгромила певца на музыкальной дуэли.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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