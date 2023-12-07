Советский артист жестко разнес SHAMAN: "Не поет, а орет"

Советский артист жестко разнес SHAMAN: "Не поет, а орет"
SHAMAN. Фото: t.me/shaman_channel
Уровень Дронова пришелся фронтмену группы "На заре" не по душе

Советский и российский артист, фронтмен группы "Альянс" Игорь Журавлев отреагировал на выступление SHAMAN, исполнившего легендарный хит коллектива, прозвучавшего впервые еще в 1980-е – речь идет о песне "На заре".

По словам музыканта, лучшие каверы на легендарную песню сделал Баста, а также рок-группа Brainstorm. А вот Ярослав Дронов, утверждает автор оригинала, тут подкачал – "не поет, а орет". Хотя собственные песни SHAMAN исполняет на высшем уровне.

"Спел однозначно плохо, там еще и аранжировка ужасная, скудная, примитивная, – раскритиковал исполнение Дронова артист.

Авторы лучших каверов, отметил 60-летний музыкант, смогли вдохнуть в песню 36-летней давности новую жизнь. Артисты, у которых получилось, не пытались повторить самого Журавлева и не тянули верхние ноты. У Басты и Brainstorm все получилось довольно легко и непринужденно. Большая ошибка – считать кавером попытку идентичного перепева оригинала.

Песня "На заре" приобрела у русскоязычной аудитории Сети бешеную популярность несколько лет назад – в 2020 году клип выложил на YouTube Олег Парастаев, выступавший в группе клавишником (скончался в том же году). Кстати, песня звучит в одной из сцен сериала "Слово пацана".

А ранее российский артист Иван Охлобыстин заявил, что еще десять лет назад Алла Пугачева отказалась присуждать победу SHAMAN'у в музыкальном конкурсе.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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