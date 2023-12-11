Простая россиянка всухую разгромила SHAMANа в музыкальной дуэли

Лучший певец России проиграл вокальный поединок педагогу по сценической речи из Екатеринбурга

24-летней преподавательнице из уральского города удалось перепеть популярного имполнителя SHAMANа со счетом 5:0. Симпатии всех пяти судей оказались на стороне Татьяны Смирнягиной.

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, оказался побежденным. Его всухую переиграла педагог по сценречи Татьяна Смирнягина. Соперники исполнили дуэтом песню "Ты моя". По правилам шоу первым начинает непрофессиональный исполнитель, второй куплет поет звезда, а финал уже поют вдвоем. Манера исполнения Татьяны понравилась судьям больше, и все голоса достались ей. Дронов достойно принял поражение и поздравил победительницу.

"Со всей ответственностью заявляю, мне перепеть звезду не удалось", – подчеркнул Shaman.



Кстати, это не первый раз, когда Дронова переигрывают на его же собственном поле. В Ярославле на концерте один из зрителей так здорово спел песню "Улетай на крыльях ветра", что патриотический певец поклонился великолепному исполнению.

Напомним, передача впервые вышла в эфир в октябре текущего года. Ее смысл состоит в том, что обычный человек появляется на сцене с профессионалом и пытается перепеть популярного исполнения. Впервые соперники встречаются на съемках. В поединки с простыми россиянами вступали Олег Газманов, Валерия, Лариса Долина, Жасмин и другие звезды нашей эстрады.

Ранее мы писали, что на Ярослава Дронова напала известная артистка.

