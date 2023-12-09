Известная артистка напала на SHAMAN: певца спасли его сотрудники

Известная артистка напала на SHAMAN: певца спасли его сотрудники
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появились новые подробности инцидента

Коллегам по сцене не дает покоя невероятная слава Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Одни обвиняют его в показном патриотизме, другие – отказываются выступать с ним на одной сцене и показываться в общем кадре. Проблемы в отношениях с артистом есть как у патриотичных звезд, так и тех, кто в этом списке не значится. Вот и у Виктории Цыгановой появились к певцу новые вопросы.

В недавнем интервью она заявила, что некоторое время назад вместе выступала с Ярославом в Кремле. Она подошла к SHAMAN, поскольку ее очень интересовали некоторые профессиональные вопросы в его образе. Но Цыгановой даже не дали подойти к знаменитости – певца спасли его сотрудники, быстро окружив плотным кольцом.

По словам артистки, это ее не удивило, ведь Дронов – "кремлевский проект", и их работа пристально его контролировать. Но обратиться к звезде Цыганова все же смогла.

"Я у него спросила еще тогда, мол, почему он не Ярослав Дронов?.. И имя у него славянское, очень красивое. Какой еще"Шаман" в православной-то стране?", – напала известная артистка на SHAMAN с вопросами.

Тогда Ярослав пообещал, что приедет к ней в гости и поговорит об этом. Но визита, судя по всему, так и не произошло. Как известно, Цыганова задала артисту свой вопрос год назад, и с тех пор общения между ними так и не состоялось.

Источник: СтарХит
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