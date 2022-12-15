Патриотка Цыганова накинулась на Шамана в Кремле

Артисту серьезно досталось

На фоне спецоперации российский шоу-бизнес разделился на три лагеря: тех, кто сбежал из страны, молчунов и ярых патриотов. К последним относится Виктория Цыганова, которая максимально поддерживает все решения российской власти, а также действия военных на территории Украины. Она не сдерживается, когда говорит о коллегах, которые выступают против СВО и сетует на отсутствие у молодежи духа патриотизма. Одного, впрочем, из всех она выделяла – это певец Ярослав Дронов, известный по творческому псевдониму Шаман (Shaman).

Раньше звезда благосклонно оценивала появление такого артиста на эстраде, однако в последнее время он ей, судя по всему, порядком надоел. В интервью она вспомнила, что встретилась с ним во время концерта в Кремле и накинулась со своими претензиями.

Больше всего ее выводит его творческий псевдоним. Цыганова вспомнила, как пыталась заставить артиста отказаться от него, ведь он крещеный человек. На что Ярослав ответил, что Шаман ему нравится.

С тех пор артистка не сдерживает эмоций, когда говорит о певце. Ее возмущает, что сейчас к нему приковано столько внимания.

"С Шаманом носятся как с писаной торбой. Туда-сюда", – вывел ее из себя вопрос на интервью.

Что именно так возмущает певицу – псевдоним или небывалый всплеск популярности артиста – неизвестно.