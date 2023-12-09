"Для меня Алла - авторитет непоколебимый": Киркоров сделал признание

"Для меня Алла - авторитет непоколебимый": Киркоров сделал признание
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист рассказал, что значат для него прошлые отношения с Примадонной

Эстрадный певец Филипп Киркоров в последние годы счастлив в новых отношениях с загадочной женщиной, о которой не хочет распространяться в прессе. Однако в интервью он признается – его главной дамой его сердца навсегда останется Алла Пугачева, с которой они пробыли в браке десять лет. Артист уважает творчество своей бывшей жены и коллеги по цеху и никогда не перестанет преклоняться перед ее талантом и артистичностью.

"Для меня Алла Пугачева – авторитет непоколебимый. Много чего я у нее перенял. Думал, так будет всегда", – говорит Филипп.

После развода с Примадонной артисту пришлось нелегко. Несмотря на это, он нашел в себе силы строить личное счастье заново. Однако связывать себя узами брака с кем-либо, судя по всему, король российской поп-сцены пока не готов.

По словам Киркорова, какое-то время после расставания они с Аллой Борисовной общались, как старые друзья. Но позже пути разошлись, хотя певец до последнего был частым гостем в ее замке.

Отъезд Пугачевой Филипп Бедросович воспринял без лишних волнений. Он знает, что в трудной ситуации всегда сможет рассчитывать на ее поддержку. Так что, несмотря на новые романы, в сердце Киркорова Примадонна по-прежнему номер один.

Ранее Киркоров намекнул на возвращение к Пугачевой.

Источник: Стархит
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