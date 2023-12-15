Вернувшуюся в Россию Пугачеву задержали пограничники

Артистке устроили допрос

Алла Пугачева до сих пор на слуху у российской публики, несмотря на отъезд в Израиль, на Кипр или, как пишут СМИ, в Лондон. Знаменитость напоминает о себе, делая заявления в соцсетях или приезжая обратно на короткий срок. Недавний ее визит на Родину широко обсуждала пресса, но чем именно занималась звезда до сих пор до конца неизвестно.

Одни источники утверждают, что Пугачева записала три песни для своих близких, другие уверяют, что она решала вопросы с документами. Сама звезда никаких объяснений своему приезду не давала.

Визит артистки со стороны выглядел довольно спокойным – даже президента и его пресс-секретаря спрашивали, почему ее впустили в страну так легко. Однако недавно выяснилось, что вернувшуюся в Россию Пугачеву все же задержали пограничники, когда она проходила контроль в Псковской области.

Источники из погранслужбы сообщили, что Примадонну вызвали на допрос – в кабинете с ней провели закрытую беседу, в которой спрашивали цель визита. Там она провела целых два часа. Артистка была крайне разговорчивой.

"Примадонна была вежлива, но сильно переживала, что ее не пропустят на Родину", – говорят осведомители.

Пограничникам Пугачева жаловалась на тяжелую жизнь за границей и признавалась, что там ее поддерживают муж и дети.

Ранее стало известно, что Пугачева публично отчитала снимающихся в новогоднем шоу звезд.