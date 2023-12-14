Вернувшаяся из США Орбакайте поведала о "прекрасных изменениях" в России

Вернувшаяся из США Орбакайте поведала о "прекрасных изменениях" в России
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица пришла в восторг от публики дома

Ныне Кристина Орбакайте работает вовсю на корпоративах и участвует в съемках на новогодних концертах. На одном из них певица лестно отозвалась о родной сцене, по которой, кажется, успела соскучиться.

Впервые после своего возвращения в российскую столицу Орбакайте появилась перед публикой на "Песне года", где пожаловалась на сколькие полы – сцена была такой, что Орбакайте чуть не упала. По счастью, все обошлось.

Однако спустя некоторое время ситуация, кажется, изменилась для дочери Аллы Пугачевой в лучшую сторону. После исполнения хита с Игорем Николаевым Кристина в приподнятом настроении принялась желать россиянам здоровья в Новом году, счастья и добра. А за кулисами приостановилась перед журналистами, поделившись эмоциями.

"На сцене было прекрасно!" – призналась Орбакайте.

Впрочем, пишет "МК", на этот раз Кристина была весьма лаконична с журналистами. Быстро покинула сцену с окружением. Поговаривают, что теперь Орбакайте опасается провокационных вопросов.

После возвращения Кристины из Соединенных Штатов многие требовали от звезды прояснения своей политической позиции, которого так и не последовало. А продюсер Павел Рудченко заявил, что таким исполнителям на место на отечественной сцене.

Источник: МК ✓ Надежный источник
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