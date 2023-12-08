Оскандалившуюся Орбакайте прогнали с "Песни года"

Звезду предложили заменить на других артистов

Кристина Орбакайте неожиданно стала гостьей концерта "Песня года" в Кремле. Это удивило публику, поскольку никто не ждал ее выступления на таком важном мероприятии после отъезда в США.

Знаменитость в тот же день заставили оправдываться перед россиянами. От Орбакайте потребовали сделать публичное признание по поводу ее политических взглядом, раз уж она до сих пор хочет работать в России. На все это звезда отреагировала категорическим молчанием.

После произошедшего оскандалившуюся Орбакайте погнали с "Песни года" Продюсер Павел Рудченко считает, что таким звездам не место на российской сцене. Тем более, что замену им найти труда не составит.

"Там вполне большое количество топ-звезд наших, и если там не будет Орбакайте, Пугачевой и Лободы, на этом российская эстрада не заканчивается", – отметил он.

По его словам, сейчас на российской эстраде можно с легкостью заниматься новыми проектами, поскольку рынок серьезно опустел. И "старичкам" уже тяжело сражаться с молодыми артистами за популярность.