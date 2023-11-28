"Большинство против": в России заговорили о необходимости прогнать Орбакайте

"Большинство против": в России заговорили о необходимости прогнать Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певице вдруг припомнили высказывания ее матери про "рабов и холопов"

Появление российской исполнительницы Кристины Орбакайте на отечественной сцене наделало немало шума. Недовольные пользователи требуют убрать имя наследницы Аллы Пугачевой с афиш предстоящих мероприятий. На эту тему высказался и глава ФПБК Виталий Бородин – общественник не сомневается, что большинство выступят против возвращения Орбакайте.

Бородин не впервые слышит о предполагаемых планах Кристины подзаработать на новогодних корпоративах. Однако тут нужно принимать в расчет ее положение перед народом – немногие, со слов общественника, пожелали бы видеть певицу здесь. Большинство, уверен Бородин, выступит против появление Кристины.

"Идет СВО, а эта семья, по крайней мере, Пугачева с супругом  показала, кого они поддерживают. Чего бы они ни хотели, нужно учесть мнение граждан", – высказался Бородин.

Впрочем, добавил глава ФПБК, с формальной точки зрения ни Пугачева, ни Орбакайте не имеют никаких проблем с законом. Ни первая, не вторая не являются физлицами, в отношении которых введены санкции. Россия дает возможность въезда даже в статусе иностранного агента. Однако без мнения россиян тут не обойтись – особенно если вспомнить фразу Аллы Борисовной про "рабов и холопов".

"Нас обозвали холопами, вам нравится это?  Заслуженные народные артисты", – высказался Бородин.

А ранее мы рассказывали, как россияне отреагировали на возвращение певицы из Соединенных Штатов.

Кстати, среди известных западных кинолегенд одной из тех, кто сохранил любовь к России, оказалась Орнелла Мути. Ранее звезда фильма "Укрощение строптивого" рассказала, что носит одежду русского дизайнера, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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