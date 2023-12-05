Не упустит случая заработать: продюсер о планах Кристины Орбакайте

Певице все равно, что публика думает о ней и ее семье

Недавно вернувшаяся в РФ певица Кристина Орбакайте, скорее всего, задержится здесь, чтобы выступить на предновогодних и новогодних корпоративах, несмотря на антироссийскую позицию своей матери, уверен известный продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Каждый знает, что праздничное и предпраздничное время – самое прибыльное для любого артиста, и многие не примут этим воспользоваться. Орбакайте вряд ли станет исключением.

По его словам, несмотря на то, что Кристина – дочь Аллы Пугачевой, она не придерживается никакой определенной политической позиции и не является "токсичной". Поэтому спрос на ее выступления у россиян точно будет.

"Я думаю, как любой коммерческий артист, Кристина Орбакайте не упустит возможности заработать на новогодних, предновогодних корпоративах ", – подытожил Рудченко.

Сама певица пока никак не комментирует подобные предположения.

Ранее сообщалось, что возвращение Орбакайте в Россию обернулось скандалом.