Не упустит случая заработать: продюсер о планах Кристины Орбакайте

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Недавно вернувшаяся в РФ певица Кристина Орбакайте, скорее всего, задержится здесь, чтобы выступить на предновогодних и новогодних корпоративах, несмотря на антироссийскую позицию своей матери, уверен известный продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Каждый знает, что праздничное и предпраздничное время – самое прибыльное для любого артиста, и многие не примут этим воспользоваться. Орбакайте вряд ли станет исключением.
По его словам, несмотря на то, что Кристина – дочь Аллы Пугачевой, она не придерживается никакой определенной политической позиции и не является "токсичной". Поэтому спрос на ее выступления у россиян точно будет.
"Я думаю, как любой коммерческий артист, Кристина Орбакайте не упустит возможности заработать на новогодних, предновогодних корпоративах ", – подытожил Рудченко.
Сама певица пока никак не комментирует подобные предположения.
Ранее сообщалось, что возвращение Орбакайте в Россию обернулось скандалом.
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