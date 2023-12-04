Известный композитор вступился за Орбакайте перед россиянами

Автор хитов заявил, что "она - наша"

Певица Кристина Орбакайте не несет никакой ответственности за действия своей звездной матери Аллы Пугачевой и ее супруга, считают композитор Илья Брылин и поэт Владимир Ильичев – выступившие авторами хита "Только вдвоем", с которой Орбакайте вышла на сцену "Песни года".

Ильичев, работавший с такими огромными звездами, как Григорий Лепс и Филипп Киркоров, рассказал, что еще несколько лет назад отправил Алле Борисовне стихотворение, понадеявшись, что та выпустит песню. Примадонна перезвонила и изъявила желание взять себе текст, однако указала, что исполнением займется ее дочь.

Брылин, являющийся автором музыки, заявил, что пение Орбакайте его порадовало – даже побежали "мурашки". А что касается скандала, связанного с теми недовольными, которые требуют от Кристины выражения политической позиции, то тут все предельно ясно: Орбакайте никуда не уезжала.

"Всегда была здесь и с нами. Мало ли кто куда уезжает. Она – наша", высказался композитор, добавив, что причин для переезда может быть великое множество.

Кстати, Кристину начали призывать к ответу на вопрос о политических взглядах уже и некоторые известные общественники.