Возвращение Орбакайте в Россию обернулось скандалом

Возвращение Орбакайте в Россию обернулось скандалом
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Звезду призвали к ответу

Кристина Орбакайте стала участницей концерта "Песня года" – это стало настоящим сюрпризом для многих, поскольку сейчас знаменитость проживает в Америке, и ее работа в России воспринимается публикой довольно резко.

Звезда приняла участие в фотосессии на ковровой дорожке, радостно улыбаясь журналистам, но как только с их стороны посыпались неудобные вопросы про родственников, артистка удалилась.

В итоге, несмотря на молчание, неожиданное возвращение Кристины Орбакайте обернулось скандалом. Общественник Виталий Бородин, известный своими жалобами на многих звезд российской эстрады, решил лично обратиться к звезде в соцсетях с острым вопросом. Он требует от певицы, чтобы она перестала "тихушничать" и наконец расставила все точки над i. По мнению Бородина, артистка обязана сделать заявление о происходящем в стране.

"Вы с кем? Или вы Россию используете только для зарабатывания денег?", – вопрошает Бородин.

Пока Кристина Орбакайте никак не отреагировала на призыв общественника.

В это время она выступала на гала-концерте "Песня года" и там едва не произошел несчастный случай. Как сообщает женский журнал "Клео.ру", артистка едва не упала прямо на сцене. За кулисами она пожаловалась, что пол был слишком скользким.

По словам зрителей, за последние годы Орбакайте нисколько не изменилась. Во время мероприятия она пожелала всем "любви и мирного неба", указывает телеканал "360".

Источник: Telegram
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