Вылитая Пугачева: Орбакайте после долгого перерыва появилась на "Песне года"

Вылитая Пугачева: Орбакайте после долгого перерыва появилась на "Песне года"
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Главной интригой 52-й "Песни года" стало участие Кристины Орбакайте. До конца не было ли известно, появится ли на фестивале старшая дочь Кристины Орбакайте.

Про Кристину много писали в прессе, что он-де уехала из страны вслед за знаменитой мамой. Мол, муж и дети живут в Америке, поэтому и Орбакайте там обитает. Но это были лишь досужие слухи. И появление певицы на сцене "Мегаспорта" с песней "Только вдвоем" их развеяло.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Певица хотя и живет в Москве, но не ходит на премьеры и презентации, хотя ее часто зовут. Не дает она и концертов. И только для "Песни года" сделала исключение. Она не хочет разговоров про маму, ее пятого мужа, признанного иностранным агентом, детей. Для нее все это – больная тема.

Но живущая сейчас почти в затворничестве Кристина только похорошела. И, как замечают окружающие, с годами все более становится похожа на знаменитую мать "Вылитая Пугачева в молодости!" – ахают люди, когда видят 52-летнюю Кристину. Сходство разительное!

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Заметим, в последний раз Кристина Орбакайте давала сольный концерт в столице 25 мая 2022 года – по случаю юбилея. Он дважды отменялся из-за ковидных ограниений и в итоге был перенесен из Кремля в "Крокус".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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