Россияне отказались от новогоднего обращения Пугачевой

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Недавно на портале Change.org появилась петиция с просьбой к певице Алле Пугачевой записать видеообращение к россиянам на предстоящий Новый год. Инициативу поддержали чуть более 1800 человек.
Авторы документа напомнили о легендарном новогоднем выступлении Примадонны в 1994 году. Тогда она призывала встретить Новый год без "ошибок и проблем" уходящего.
Создатели петиции выразили надежду, что волшебный голос Пугачевой вновь сможет "спасти россиян от невзгод" в канун 2023 года. Однако это предложение не нашло массовой поддержки интернет-сообщества. В комментариях некоторые пользователи даже написали, что не помнят, кто такая Алла Пугачева, поскольку она покинула страну в непростые для нее времена, что нивелирует все ее былые заслуги.
Идея новогоднего обращения легендарной певицы, судя по всему, оказалась не слишком востребована в обществе. Возможно, многим ближе как раз тот дух единения на фоне испытаний, что присутствовал в выступлении Примадонны почти 30 лет назад.
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