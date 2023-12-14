Россияне отказались от новогоднего обращения Пугачевой

Россияне отказались от новогоднего обращения Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Созданная петиция не оправдала ожиданий авторов

Недавно на портале Change.org появилась петиция с просьбой к певице Алле Пугачевой записать видеообращение к россиянам на предстоящий Новый год. Инициативу поддержали чуть более 1800 человек.

Авторы документа напомнили о легендарном новогоднем выступлении Примадонны в 1994 году. Тогда она призывала встретить Новый год без "ошибок и проблем" уходящего.

Создатели петиции выразили надежду, что волшебный голос Пугачевой вновь сможет "спасти россиян от невзгод" в канун 2023 года. Однако это предложение не нашло массовой поддержки интернет-сообщества. В комментариях некоторые пользователи даже написали, что не помнят, кто такая Алла Пугачева, поскольку она покинула страну в непростые для нее времена, что нивелирует все ее былые заслуги.

Идея новогоднего обращения легендарной певицы, судя по всему, оказалась не слишком востребована в обществе. Возможно, многим ближе как раз тот дух единения на фоне испытаний, что присутствовал в выступлении Примадонны почти 30 лет назад.

Ранее портниха Пугачевой раскрыла неизлечимую болезнь певицы.

Источник: Change.org
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