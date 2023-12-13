Пугачеву попросили выступить перед россиянами в новогоднем обращении

Пугачеву попросили выступить перед россиянами в новогоднем обращении
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Пользователи утверждают, что Примадонна уже однажды помогла им в непростые времена

На портале Change.org появилась петиция с просьбой к легендарной певице Алле Пугачевой записать видеообращение к россиянам на предстоящий Новый год. Инициатива уже снискала одобрение 400 человек.

"В самое волшебное время года, когда загадываются смелые желания и сбываются невероятные мечты, мы хотели бы снова услышать именно ваш голос", – написали пользователи.

Многие пользователи сайта отмечают, что именно образ Примадонны подсознательно ассоциируется у них с новогодним праздником, миром и спокойствием в доме, а образ певицы объединяет не одно поколение.

Авторы вспомнили знаменитое новогоднее выступление Примадонны 1994 года. Тогда она призывала россиян взять с собой в Новый год все хорошее и оставить плохое в уходящем.

Любопытно, что это обращение транслировалось по центральному ТВ в канун 1995 года вместо Новогоднего слова президента Ельцина. А параллельно 31 декабря федеральные войска начали штурм Грозного, что положило начало Первой чеченской войне.

Такое символическое совпадение придает особый смысл словам Пугачевой о мире и спокойствии. Сегодня многие россияне вновь хотели бы услышать мудрые пожелания любимой певицы в непростое время.

Источник: Change.org ✓ Надежный источник
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