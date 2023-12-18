"Зато не бабник": Пугачева признала сложности в отношениях с Галкиным*

Артистку напрягает, что супруг любит выпить

На минувшей неделе звездное семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина* отправилось в Израиль. Назад артистов заставил вернуться юбилей близкого друга – Андрея Макаревича*, которому исполнилось 70 лет. Во время мероприятия они много шутили, развлекались, пели и танцевали. Но в один момент Пугачева случайно признала сложности в отношениях с Галкиным*.

Во время концерта Макаревич* пригласил юмориста на сцену, чтобы вместе с ним поразвлекать собравшуюся публику. Первым делом, как Галкин* вышел на сцену, он взялся за бутылку. Артист заявил, что не будет поступать так, как остальные до него – он намерен сперва пригубить, а уже потом выступать перед всеми. Юморист налил себе бокал и осушил его полностью.

В этот момент на первом ряду напряглась Алла Борисовна, которая стала внимательно смотреть на своего супруга. Галкин* это заметил и в микрофон отметил, что его возлюбленная волнуется, поскольку знает о его любви к спиртному.

В свою очередь Пугачева признала, что у мужа есть такие проблемы, но она нашла, чем себя поддержать в этот момент.

"Зато не бабник!", – выкрикнула она с места.

Это вызвало улыбку у юмориста и смех в зале. Далее знаменитости продолжили выступать, исполняя песни и импровизируя на сцене.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о реакции россиян на вечеринку Пугачевой и Макаревича*.

*Признаны иноагентами в РФ