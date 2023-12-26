Дело закрыто: Пугачеву и Галкина* официально помиловали в России

Обвинения против артистки и ее мужа выдвигать не стали

После отъезда в Израиль Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина* решили проверить в СК – заявления на них поступили после того, как звезды сделали несколько неоднозначных высказываний в соцсетях. Певицу подозревали в распространении фейков и дискредитации ВС РФ, по аналогичным статьям проходил и юморист.

По некоторым данным, материалы на Пугачеву и Галкина* поступили в МВД в конце 2022 года, но уже в начале 2023-го после проверки СК дело вернули. Артистку приписали к мужу после того, как он летом сделал заявление об Одессе, обвинив российских военных в преступлении.

Долгое время информация о расследовании в отношении артистов была неизвестна. Только недавно СК вынес вердикт, сообщив, что в итоге дело было закрыто, указывает телеканал "360".

Пугачеву проверили по обеим статьям – следователи не нашли оснований возбуждать против нее уголовное разбирательство, поскольку состава преступления не усмотрели. Аналогичное решение было принято и в отношении Галкина*, которого также не стали наказывать за негативные высказывания в отношении российских властей и армии, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Материалы возвращены в ГУ МВД по городу Москве", – сообщили источники в СК РФ об официальном помиловании Пугачевой и Галкина*.

Ранее Татьяна Навка заявила, что не считает Примадонну предателем своей страны. По ее мнению, она лишь уехала вслед за своим супругом.

*признан иноагентом в РФ