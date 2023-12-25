"Пусть расскажет, что натворила": Паулс вспомнил о дебоше Пугачевой в гостинице

Композитор признался, что с Примадонной было очень непросто из-за ее поведения

Латвийский композитор Раймонд Паулс познакомился с Аллой Пугачевой через Илью Резника в те годы, когда у Примадонны был явный творческий спад. В репертуаре катастрофически не хватало хитов – и тут наконец нарисовался тот, кто спас певицу.

Аккомпанировавший Алле Борисовне Паулс казался на сцене безмятежным, словно океан. Однако никто не знал, что в этом творческом тандеме было не все гладко. 87-летний композитор признается, что работать с Пугачевой было очень непросто. Временами требовалась "выдержка".

Однако и этого было мало – ведь исполнительница не только хулиганила, но и проявляла агрессию. По слухам, однажды она разбила своему композитору очки.

Паулс признается, что Пугачева вела себя по-разному – хватало всякого. Особенно, если та могла пригубить. Однако на историю с очками композитор отказался проливать свет.

"Это не мои очки были! Не мои очки Алла разбила, хотя все говорили именно так", – вспоминает композитор, утверждая, что все обстояло немного иначе.

Оказывается, что Пугачева разбила очки дежурной в гостинице во время концерта в Ленинграде. Но и тут Паулс не стал вдаваться в подробности.

А "Радио 1" сообщает, что на концерте крупно оскандалился экс-супруг Примадонны Филипп Киркоров – все из-за ситуации с охранником, которого поп-король, по ряду данных, столкнул со сцены.

Ранее мы рассказывали, как Примадонна пыталась спасти супругу Паулса.