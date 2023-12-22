Раскрыта неожиданная причина русофобии Вайкуле: "Тяжелый диагноз"

Легендарный поэт расставил все точки над i

Некогда любимая россиянами певица Лайма Вайкуле сегодня стоит на жестких антироссийских позициях и дня не может прожить без того, чтобы не облить Россию и ее жителей новой порцией грязи. Неожиданную причину русофобии Вайкуле озвучил легендарный российский поэт Илья Резник.



В первую очередь, культурный деятель напомнил, кто именно создал певицу Вайкуле. Резнику очень неприятно, что артистка осмелилась накинуться на композитора Раймонда Паулса, который создал главные ее хиты. Певица внезапно объявила, что вся музыка известного композитора – калька с западных композиций. При этом именно с Паулсом Резник создал Вайкуле, забрав ее из кабаков и организовав ей блистательную карьеру.



Резник считает, что Вайкуле неспроста оседлала тему русофобии и готова кидаться на все, что связано с нашей страной. Поэт напомнил, что Лайма страдает от "тяжелого диагноза" и вынуждена приобретать дорогостоящие медикаменты. Именно поэтому, по мнению Резника, Вайкуле постоянно выступает с антироссийскими заявлениями. На этой теме звезда старается заработать.



К слову, недавно рискнувшую пересечь границу Израиля Вайкуле отправили в сектор Газа.

