Певицу все больше ненавидят в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА

Когда-то знаменитая советская певица Лайма Вайкуле пользовалась бесконечной популярностью у российского зрителя. Ее песня "Вернисаж" звучала буквально из каждого утюга. Однако известные события прошлого года кардинально все изменили. После ряда русофобских заявлений артистку, мягко говоря, весьма недолюбливают в России. Некоторые хотели бы видеть певицу в превращенный в филиал ада сектор Газа.

Новую волну гнева россиян вызвала недавняя публикация Лаймы в социальных сетях. Артистка решила лично прибыть в Израиль для того, чтобы поздравить своего товарища по сцене и русофобским заявлениям Андрея Макаревича*. Впечатление о поездке она дополнила заявлением о том, что очень рада встретить "спокойный закат" на Святой земле.

Некоторым такое высказывание показалось издевательским, учитывая боевые действия, которые продолжаются между Израилем и сектором Газа. Многие очень переживают из-за судьбы палестинского народа, который буквально уничтожается ударами с еврейской стороны. Гибель людей, в том числе детей, с обеих сторон стала трагедией мирового масштаба. На этом фоне слова Лаймы выглядят кощунственно.

"Какой прекрасный и нежный закат. Такой же прекрасный был и в Палестине! Но им бы могли любоваться тысячи детей, свои долгие лета… но! Но любуется Лайма, мирно так, аж тошнит", "А может, в Палестину заедете. Посмотрите на спокойный закат", – предложили певице возмущенные пользователи социальных сетей.

Стоит отметить, что устроенное Макаревичем* торжество в целом сильно взбесило жителей нашей страны.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации