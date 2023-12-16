Пугачева, Галкин* и Вайкуле срочно покинули Европу: что произошло

Пугачева, Галкин* и Вайкуле срочно покинули Европу: что произошло
Фото: соцсети
Артисты перебрались в воюющую страну

После новостей о том, что Алла Пугачева вместе с семьей намеревается перебраться в Лондон, она вместе с супругом срочно покинула европейский континент. Компанию ей составила и близкая подруга Лайма Вайкуле. Об этом стало известно после публикаций артистов в соцсетях.

Прибалтийская артистка опубликовала видео, на котором похвасталась, что сейчас находится в Израиле. Она дополнительно показала небо над страной, которое, вопреки боевым действиям, было безмятежным.

"Ну вот, я в Израиле. Красивый, спокойный закат", – сказала она.

Фото: соцсети

Также на связь вышел Максим Галкин*, который сообщил о своем возвращении в Израиль. 

"Сегодня у нас, здесь, в Израиле, последний день ханукальной недели, очень светлый праздник", – сообщил он.

Фото: соцсети

Что произошло и почему знаменитости решили разом приехать в Израиль сообщила Алла Пугачева. Она рассказала, что в пятницу Андрей Макаревич* празднует на сцене 70-летний юбилей, и они попросту не могли пропустить это событие.

"Будем гулять "Пока не меркнет свет, пока горит свеча"", – написала она.

Фото: соцсети

Лидер группы "Машина времени" опубликовал несколько фрагментов со своего юбилея, показав, что с ним выступала на одной сцене Лайма Вайкуле. Он также поблагодарил всех друзей за то, что ради него они проделали такой большой путь.

Фото: соцсети

На концерте Макаревич* исполнял также песни из своего нового альбома, который он запретил слушать в России.

*признаны иноагентами в России

Источник: соцсети
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