Макаревич* отомстил россиянам за все унижения

Но люди вряд ли прочувствуют эффект на себе

Андрей Макаревич* во всех последних интервью заявляет, что для него Россия потеряла особенное значение – то, что он раньше любил в стране, теперь не существует. Поэтому и возвращаться назад он не планирует. Как объяснял артист, выступать на российских площадках ему точно не дадут, а после всех высказываний существует большая вероятность уголовного преследования в его отношении.

Сейчас Макаревич* гастролирует по Европе и странам СНГ, презентуя новый альбом группы "Машина времени". Туда включены композиции на иврите, его высказывания о происходящем на мировой арене и подобное творчество. При этом слушать эти песни артист запретил в России и Белоруссии, тем самым отомстив за все унижения в свой адрес.

Как сам пояснил музыкант, он не хочет, чтобы его творчество было доступно людям, которые поддерживают происходящее.

"Те, кто не поддерживает, найдут способ послушать", – заявил он.

Ранее стало известно, что российские власти готовят удар по улетевшим из страны артистам-иноагентам.

*признан иноагентом в РФ