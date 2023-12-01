Макаревич* отомстил россиянам за все унижения

Макаревич* отомстил россиянам за все унижения
Фото: YouTube.com
Но люди вряд ли прочувствуют эффект на себе

Андрей Макаревич* во всех последних интервью заявляет, что для него Россия потеряла особенное значение – то, что он раньше любил в стране, теперь не существует. Поэтому и возвращаться назад он не планирует. Как объяснял артист, выступать на российских площадках ему точно не дадут, а после всех высказываний существует большая вероятность уголовного преследования в его отношении. 

Сейчас Макаревич* гастролирует по Европе и странам СНГ, презентуя новый альбом группы "Машина времени". Туда включены композиции на иврите, его высказывания о происходящем на мировой арене и подобное творчество. При этом слушать эти песни артист запретил в России и Белоруссии, тем самым отомстив за все унижения в свой адрес.

Как сам пояснил музыкант, он не хочет, чтобы его творчество было доступно людям, которые поддерживают происходящее.

"Те, кто не поддерживает, найдут способ послушать", – заявил он.

Ранее стало известно, что российские власти готовят удар по улетевшим из страны артистам-иноагентам.

*признан иноагентом в РФ

Источник: RTVI
По теме

Стало известно о массовой гибели военных под Ростовом-на-Дону

Произошел несчастный случай

Еще не дорос: Успенская отказалась считать SHAMAN легендой

Исполнительница заявила, что до такого уровня молодому певцу нужны десятилетия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей